»Z odločitvijo za takšno kazen Vrhovno sodišče skrbi predvsem za varovanje temeljnih vrednot in načel pravnega reda, zlasti pravice do življenja, ki spada v sklop hierarhično najvišjih ustavnih pravic in bi jo morali spoštovati vsi posamezniki,« so vrhovni sodniki pojasnili, zakaj bo 38-letni trojni morilec Silvo Drevenšek, za katerega se je že zdelo, da se je izognil najvišji možni kazni za svoj okrutni zločin, vendarle za zapahi do smrti. »Vrhovno sodišče je v zadevi, v kateri je bila obtoženemu zaradi treh kaznivih dejanj umora in zaradi zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja i...