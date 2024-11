Trump presenetil! Tako je videti brez značilnega oranžnega pudra (FOTO)

Donald Trump je znan po svojem specifičnem videzu, ki vključuje prepoznaven ten kože oranžnega odtenka.

Ta značilna barva, za katero se domneva, da jo dosega s kombinacijo samoporjavitvenih krem, pudrov in posebne osvetlitve, je postala skorajda njegov zaščitni znak, ki ga večina ljudi takoj poveže z njegovim imidžem. Ravno zato je fotografija, ki prikazuje novopečenega predsednika brez običajnega sloja oranžne barve, pritegnila veliko pozornosti na družbenih omrežjih.

Donald Trump s svojo vnukinjo Kai. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Trumpov oranžni videz je bil že večkrat tarča šal in kritik v medijih, pa tudi na družbenih omrežjih, kjer so se pojavljale teorije o tem, zakaj si je izbral tako specifičen odtenek. Nekateri pravijo, da skuša tako doseči bolj mladosten videz, drugi pa menijo, da gre za stiliziran imidž, ki ga uporablja že vrsto let, da bi bil bolj prepoznaven.

Veliko šal na račun oranžne barve

V času njegovega predsedniškega mandata so mediji in satirični programi pogosto izpostavljali to značilnost njegovega videza kot del širših šal o njegovi pojavnosti in osebnosti. Ali bo tako tudi tokrat, bomo ugotovili v prihajajočih mesecih.

Donald in Kai Trump skupaj na golfišču. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Sedaj pa je po spletu zakrožila fotografija, na kateri je Trump brez oranžnega pudra, ki jo je na družbenem omrežju delila njegova vnukinja Kai. Ta predstavlja zanimiv vpogled v njegov naravni videz, kar je mnoge uporabnike spleta presenetilo.

Odzivi so različni – nekateri občudujejo bolj naraven videz, spet drugi pa menijo, da je njegov prepoznavni oranžni ton kože nepogrešljiv del njegovega osebnega imidža.