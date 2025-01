Trump napovedal maščevanje novemu sovražniku. Državi, ki mu je nasprotovala, je sporočil: »To je šele začetek«

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo dejal, da bo proti Kolumbiji uvedel povračilne ukrepe, ki bodo vključevali carine, sankcije in prepoved potovanj, potem ko je južnoameriška država zavrnila dve ameriški vojaški letali z deportiranimi migranti. Trump je dejal, da ta poteza kolumbijskega predsednika Gustava Petra ogroža ameriško nacionalno varnost, in svoji administraciji ukazal, naj sprejme povračilne ukrepe.

»Ti ukrepi so šele začetek«

Vključujejo uvedbo izrednih 25-odstotnih carin na vse blago, ki prihaja v ZDA, ki se bodo čez teden dni dvignile za 50 odstotkov; prepoved potovanja in odvzem vizumov za kolumbijske vladne uradnike in njihove zaveznike; popolno uvedbo izrednih zakladniških, bančnih in finančnih sankcij ter okrepljene mejne kontrole kolumbijskih državljanov.

Donald Trump se je maščeval Kolumbiji, potem ko je zavrnila deportacijske polete, a je hitro popustila njegovim zahtevam.

»Ti ukrepi so šele začetek,« je Trump zapisal na omrežju Truth Social. »Ne bomo dovolili, da bi kolumbijska vlada prekršila svoje zakonske obveznosti, da sprejme in vrne kriminalce, ki so jih poslali v ZDA!« Kolumbija je druga latinskoameriška država, ki je zavrnila deportacijski polet. To je pred njo storila Mehika.

Kolumbija hitro popustila

Predsednik Petro je to prakso obsodil in dejal, da migrante obravnavajo kot kriminalce. V objavi na omrežju X je Petro dejal, da bo Kolumbija pozdravila in sprejela migrante, deportirane s civilnimi letali, ter poudarila, da je treba z njimi ravnati dostojanstveno in spoštljivo.

A Kolumbija je včeraj po kratkotrajnem sporu z ZDA privolila v sprejetje svojih deportiranih državljanov, potem ko ji je ameriški predsednik Donald Trump zagrozil z ostrimi ukrepi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.