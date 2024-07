Tretja deklica umrla zaradi napada z nožem: »Bila si samo nedolžen otrok ...«

Za posledicami ponedeljkovega napada z nožem v angleškem obmorskem mestu Southport na severozahodu Anglije je davi umrla devetletna deklica, navaja BBC. Napad je že pred tem terjal dve smrtni žrtvi, v kritičnem stanju pa je še vedno pet otrok in dva odrasla.

Družina ene od žrtev, devetletne Alice Aguiar, ki je umrla v bolnišnici, se je od nje poslovila na družbenih omrežjih. Sorodnica pokojne Alice je na svojem Facebook profilu zapisala čustveno sporočilo.

»Princesa Alice. V tem trenutku velike bolečine me vse boli, moja duša, telo in um. Bila si samo nedolžen otrok, srečna nasmejana deklica s svetlim življenjem pred seboj, ki ti ga je vzelo zaničevanja vredno človeško bitje ...« je zapisala Carina Aguiar.

Policija zaslišuje 17-letnega napadalca, ki je osumljen umora

17-letni napadalec je skupno zabodel 11 otrok in dva odrasla, ki sta skušala zaščititi otroke med napadom. Oba sta še vedno v kritičnem stanju, enako velja za pet otrok, ki jih zdravijo v pediatrični bolnišnici Alder Hey v Liverpoolu.

17-letnik iz Cardiffa v Walesu, kjer se je rodil staršema iz Ruande, se je na območje Southporta preselil pred 10 leti. Motiv za napad za zdaj še ni znan, policija ga trenutno zaslišuje. Doslej so potrdili le, da je osumljen umora. Žrtve napada so bili otroci v starosti od šest do 11 let, ki so se v Southportu udeležili počitniške tematske delavnice joge in plesa. V obmorskem mestu na severozahodu Anglije danes žalujejo, zaprte so številne trgovine in gostilne. Na kraju, kjer se je zgodil napad, so številni položili sveče in cvetje.