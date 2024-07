Grozljivka v Angliji: Zabodel najmanj osem ljudi, med njimi tudi otroci (VIDEO)

Več ljudi je bilo zabodenih v napadu z nožem v Southportu blizu Liverpoola, napadalca so že aretirali. Med ranjenimi so tudi otroci.

Policija iz Merseysida je sporočila, da je bila na kraj dogodka poklicana okoli 11.50 po lokalnem času. »Oboroženi policisti so moškega prijeli in mu zasegli nož. Moškega so odpeljali na policijsko postajo,« so sporočili s policije.

Policija je še sporočila, da širše ogroženosti javnosti ni, so pa občanom priporočili, naj se izogibajo območja napada.

Reševalna služba North West Ambulance Service je potrdila, da je bilo zabodenih najmanj osem ljudi, vključno z otroki, te so odpeljali v otroško bolnišnico.

Nekaj ​​žrtev so odpeljali tudi v univerzitetno bolnišnico Aintree ter bolnišnico Southport in Formby. Reševalci so na kraj dogodka poslali 13 reševalnih vozil.