Trenutki groze v Maroku: tako hudo se je treslo ob uničujočem potresu (VIDEO)

Potres, ki je bil te dni v Maroku, je za seboj pustil ogromno ruševin, na žalost pa tudi mrtvih. Število umrlih v tej katastrofi se meri v tisočih. Veliko je tudi ranjenih. Potres je imel magnitudo kar 6,8 in je najsmrtonosnejši v zadnjih šestih desetletjih v Maroku. Na spletu so se po tem tragičnem dogodku pojavili posnetki, ki prikazujejo, kako močno so se tla zatresla. Nekatere si lahko pogledate spodaj.

Številne države ponudile pomoč

Maroku so številne države ponudile roko v teh težkih dneh. Podporo je ponudila Turčija, ki se je februarja letos soočila s hudim potresom, ki je vzel ogromno življenj. Pomoč je ponudila Alžirija, ki je odprla svoj zračni prostor za humanitarne in zdravstvene polete. Alžirija je sicer pred časom zaradi konflikta prekinila vezi z Marokom.

Po poročanju STA so pomoč ponudile še nekatere druge države, med drugim Velika Britanija, Španija, Francija, ZDA, Združeni arabski emirati in Katar. Kot so zapisali, je Španija poslala 86 reševalcev in osem psov, pripravljena je poslati še kakšno dodatno pomoč, Velika Britanija pa pošilja zdravstveno ekipo, 60 reševalcev, štiri pse ter opremo za reševanje.

Potres je za seboj pustil ogromno ruševin. FOTO: Abdelhak Balhaki Reuters

Na katastrofo, ki se je zgodila v Maroku, se je med drugim odzval ameriški predsednik Joe Biden. »Želim izraziti svojo žalost zaradi izgube življenj in opustošenja, ki ga je povzročil potres v Maroku,« je po poročanju CNN izjavil Biden.

Po številu žrtev je na petnajstem mestu

Podatki z Wikipedije kažejo, da je potres v Maroku po številu smrtnih žrtev na petnajstem mestu na lestvici potresov, ki so zahtevali največ življenj. Umrlo je več kot 2100 ljudi. V Turčiji jih je umrlo neprimerno več, prek 59.000, kar pa je še vseeno precej manj, kot jih je leta 2004 v katastrofalnem potresu z magnitudo 9,1–9,3, ki je opustošil Indonezijo. Tedaj je umrlo več kot 227.000 ljudi.