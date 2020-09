Tragikomedija se je skrivala 400 let

Angleška beseda zelo redka

Zgodba pripoveduje o prijateljstvu, rivalstvu in ljubezni.

1616.

je umrl William Shakespeare.

Velikan angleške literatureje svoje zadnje delo ustvaril v soavtorstvu, Plemenita sorodnika (The Two Noble Kinsmen), tragikomedija, ki je nastala v letih 1613 in 1614, pa se je skrivala tudi v knjižnici škotske kraljeve šole v španski Salamanci.Delo je bilo natisnjeno leta 1634, kažejo zapisi, tako je knjiga po vsej verjetnosti najstarejša Shakespearjeva v Španiji, poroča britanski BBC. Britanec je delo spisal skupaj z, ki je bil član Shakespearjeve gledališke skupine King's Men, tragikomedija pa se je skrivala v zbirki več angleških dram, natisnjenih med letoma 1630 in 1635.V knjižnici v Salamanci jo je odkril akademik John Stone z Univerze v Barceloni, a povsem po naključju, medtem ko je raziskoval življenje in delo škotskega ekonomista, še piše BBC. Shakespeare je umrl leta 1616, star 52 let, tragikomedija Plemenita sorodnika, ki se je v knjižnici skrivala v predelku filozofije, pa velja za njegovo zadnje delo, pravi literarna zgodovina.Zbirko angleških dram iz leta 1634 je v škotsko kraljevo šolo, kjer sta se v 17. stoletju intenzivno prepletali španska in angleška književna kultura (angleška pisana beseda je bila na Iberskem polotoku zaradi stroge cenzure zelo redka), najverjetneje prinesel popotnik, morda povsem ljubiteljsko ali pa po naročilu rektorja ugledne izobraževalne ustanove. Kakor koli že, delo je ohranila škotska kraljeva šola, še danes je ohranjena originalna usnjena vezava.Plemenita sorodnika je tragikomedija, ki v ospredje postavlja rivalstvo in ljubezen, rdeča nit sta prijatelja, ki se zaljubita v isto žensko. Temelji na viteški zgodbi največjega angleškega srednjeveškega pesnika, ki je živel skoraj tristo let prej in velja za utemeljitelja angleške literature.