Toliko ljudi bi lahko umrlo do marca, če ne bomo hitro ukrepali

Covid-19 znova postaja glavni vzrok smrti v Evropi, čeprav vemo, kaj je treba storiti v boju proti virusu, je v pogovoru za BBC dejal direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo Hans Kluge. WHO napoveduje, da bo v regiji do marca umrlo pol milijona covidnih bolnikov, če države ne bodo hitro ukrepale.

Po mnenju Klugeja bi precej pomagala že dosledna nošnja mask, poleg tega so ključni cepljenje ter higienski ukrepi in nova zdravila proti covidu-19.

Predstavnik WHO je še dejal, da je obvezno cepljenje zadnji ukrep, se mu pa zdi, da bi morali pravočasno opraviti razpravo o pravnih in socialnih vidikih tega ukrepa.

»Pred tem so drugi ukrepi, kot je covidno potrdilo,« je dodal Kluge in izrazil prepričanje, da potrdilo ne predstavlja omejevanja svobode, temveč je sredstvo, da posameznik ohrani svojo svobodo.

Po okužbi s covidom-19 je v Sloveniji umrlo okoli 5000 ljudi, napovedi pa kažejo, da nas čaka nov visok val smrti. Raziskovalci z Inštituta Jožef Stefan ugotavljajo, da se vsak dan okuži 50.000 ljudi, pri tej dinamiki pa bo virus samo v novembru vzel od 400 do 450 življenj.