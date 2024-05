Sloviti pisatelj izgubil bitko s pljučnim rakom

V domačem Brooklynu je v torek pri 77 letih v krogu družine umrl eden najvplivnejših sodobnih pisateljev Paul Auster. Avtor Newyorške trilogije je izgubil bitko s pljučnim rakom. Njegove knjige so prevedene v več kot 40 jezikov, priljubljene pa so tako med bralci kot kritiki.

Auster je umrl v torek zvečer na svojem domu v Brooklynu, ob njem pa sta bila med drugim žena Siri Hustvedt in hčerka Sophie Auster, je sporočila njegova prijateljica, pisateljica Jacki Lyden.

Bolezen žena razkrila marca lani

Da ima raka, je Hustved razkrila že marca lani. Avgusta je nato na družbenem omrežju Instagram zapisala, da med svojim skupnim potovanjem nista prišla do znaka, ki označuje, da sta zapustila deželo raka.

Auster je zaslovel z noirovskimi, eksistencialističnimi romani o osamljenih pisateljih in outsiderjih, ki so bili zlasti v Evropi velika uspešnica.

Kultni status je dobil v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja z Newyorško trilogijo in s filmom Dim o izgubljenih posameznikih, ki obiskujejo brooklynsko trgovino s tobakom. V filmu je glavno vlogo igral Harvey Keitel, scenarij zanj pa je Auster napisal z Waynom Wangom, ki je film tudi režiral. Z istim režiserjem je nato sodeloval še pri filmu Moder v obraz.

Njegovih več kot 30 knjig, med katerimi sta tudi Orakeljska noč in Leviatan, je mogoče najti tako na letališčih kot na univerzitetnih seznamih. Lyden pa ga je označila za pisatelja, ki opisuje vse vidike izgube, osamljenosti ter radosti in tegobe življenja in ki nikoli ni izgubil stika s človeškim trpljenjem in povezanostjo.