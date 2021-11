Bill Gates napovedal, kdaj bo konec pandemije

»Število smrti zaradi covida in odstotek okuženih bi lahko do sredine naslednjega leta upadla pod odstotek tistih, ki se okužijo z gripo, če se seveda ne pojavi kakšen nov sev novega koronavirusa,« je povedal ameriški milijarder Bill Gates. Meni, da bi se odstotek smrtnosti in število obolelih zaradi covida morala kmalu drastično znižati zaradi zaščite s cepivom in prekuženosti ljudi.

Milijarder je prepričan, da bodo cepiva naslednje leto dostopna tudi v državah, kjer za zdaj še niso. Gates se je v tej pandemiji zelo angažiral, doniral je sredstva za razvoj cepiv, zaradi česar se je znašel tudi v nekaterih teorijah zarote, ki so cepljenju pripisovala vse druge namene kot pa zaščito pred novim virusom. Še posebej so bili zanikovalci virusa do njega skeptični, ker je že pred pojavom covida 19 govoril o morebitni pandemiji.