To so prvi posnetki novega »nevidnega« bombnika: Zmožen bo izvajati jedrske napade, težko ga je odkriti (VIDEO)

Ameriške zračne sile so ta teden objavile več fotografij svojega najnovejšega »nevidnega« bombnika B-21 Raider, ki je v naprednem testiranju. Fotografije, posnete januarja in aprila, prikazujejo eleganten novi bombnik med testiranjem v kalifornijskem letalskem oporišču Edwards.

B-21 je prvi model strateškega nevidnega bombnika ameriške vojske v zadnjih 30 letih. FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube

Andrew Hunter, pomočnik sekretarja letalskih sil za nabavo, tehnologijo in logistiko, je v začetku tega meseca dejal, da program testiranja letenja B-21 dobro napreduje in poteka po urniku in po urniku. Američani nameravajo bombnike pripraviti do konca desetletja, B-21 pa je prvi model strateškega nevidnega bombnika ameriške vojske v zadnjih 30 letih, navaja Business Insider.

Razvoj B-21 Raider se je začel leta 2015, Pentagon pa ga je javnosti prvič predstavil decembra 2022. Skoraj leto kasneje, novembra 2023, je letalo končno opravilo svoj dolgo pričakovani prvi polet. Po uspehu preizkusov na tleh in med letom je bil odobren za začetek nizke stopnje začetne proizvodnje.

Bombnik bo lahko izvajal tako konvencionalne kot jedrske napade

Cilj vojske je izdelati najmanj 100 takih letal. Ameriški uradniki pravijo, da bo Raider postopoma nadomestil bombnika B-1B Lancer in B-2 Spirit.

Podjetje Northrop Grumman, ki izdeluje bombnik, letalo oglašuje kot »prvo letalo šeste generacije na svetu«. Bombnik je lahko oborožen s strelivom za neposredne napade ter bo lahko izvajal tako konvencionalne kot jedrske napade.