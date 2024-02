To sedaj zatrjuje Trump, potem ko je šokiral z izjavo o Rusiji in Natu

Po valu kritik na račun izjave, da bi Rusijo spodbudil k napadu na članice, ki ne izpolnjujejo finančnih obveznosti do Nata, je bivši ameriški predsednik Donald Trump v ponedeljek zatrdil, da je v času svojega mandata okrepil zavezništvo.

»Nato sem okrepil,« je na družbenem omrežju Truth Social zapisal Trump. »Ko sem 20 državam povedal, da ne prispevajo svojega deleža in morajo plačati, če tega ne bodo storile, pa bodo ostale brez ameriške zaščite, je začel pritekati denar. Po toliko letih, v katerih so stroške krile ZDA, je bilo to čudovito videti,« je zapisal.

Trump je bil v času svojega mandata pogosto kritičen do Nata in je zahodne zaveznice obtoževal, da ne prispevajo dovolj in jemljejo za samoumevno, da se lahko za zaščito zanesejo na ZDA.

Na predvolilnem zborovanju

V soboto je Trump na predvolilnem zborovanju v Južni Karolini znova razburkal vode glede te teme in večkrat ponovil, da je nepravično, da so ZDA zavezane obrambi 30 ostalih članic Nata. Pri tem je opisal pogovor z neimenovanim voditeljem ene od večjih članic Nata na enem od srečanj zavezništva v času, ko je bil sam še predsednik ZDA.

Kot je dejal, ga je državnik vprašal, ali bodo ZDA zaščitile njegovo državo v primeru, da ne bo plačala obveznosti do Nata in jo bo Rusija napadla. On pa ga je vprašal, če njegova država zamuja s plačili. »Ne, ne bom vas zaščitil. Pravzaprav bi jih spodbujal, naj počnejo, kar hočejo. Morate plačati. Plačati moraš svoje račune,« je še dejal državniku, kot je poudaril na predvolilnem zborovanju.

Izjave so bile deležne vala zgražanj in kritik, številni voditelji so jih označili za nevarne. V Evropi je bilo slišati tudi pozive k nadaljnji izgradnji lastne strateške avtonomije in krepitvi obrambne industrije.

Države članice zavezništva so se sicer zavezale, da bodo za obrambe namene namenile dva odstotka bruto domačega proizvoda, ne plačujejo pa članarine in zavezništvu ne dolgujejo denarja. Severnoatlantska pogodba tudi ne predvideva sankcij za države, ki ne bi dosegale dvoodstotnega praga.

