To preži na vas v Jadranskem morju: Če ga srečate, se ga nikar ne dotikajte

Že opažen

Ognjeni črv sam od sebe ni napadalen, je pa nevaren, če ga človek namenoma ali nenamenoma prime, pohodi ali se ga dotakne kako drugače.

K širjenju nevarnega črva naj bi pripomoglo segrevanje morja.

Kot da širjenje nevarnega koronavirusa na Hrvaškem še ni dovolj, našim južnim sosedom težave povzročajo še ognjeni črvi. To morsko bitje vam lahko pošteno zagreni življenje, če se z njim srečate in se ga dotaknete. Na Hrvaškem so ga opazili na enem od osrednjih dalmatinskih otokov, a točne lokacije ne razkrivajo. Menda zato, ker se bojijo, da bi odgnali še tisto malo turistov, kar jih je. Je pa lokalnim medijem uspelo dobiti informacijo, da je kopalka, ki je prišla v stik z njim, že morala poiskati zdravniško pomoč na urgenci.Ognjeni črv ima na telesu bele čopke iz tankih iglic, ki vsebujejo nevrotoksin in povzročijo močno draženje kože in pekoč občutek. Pojavita se lahko celo slabost in vrtoglavica. Odrasli črvi so običajno dolgi okoli 15 centimetrov, najraje pa se zadržujejo na peščenem dnu in med morsko travo od plitvine pa do nekje 40 metrov globine.Plenilec, ki se pogosto hrani tudi z mrhovino, naj bi se letos v Jadranskem morju precej razširil. Razlog naj bi tičal v segrevanju morja. Invazija črvov je sive lase in neprijetne občutke turistom na Hrvaškem povzročala že v preteklosti. Lani so ga opazili v Rogoznici pa tudi na Braču, Korčuli in Mljetu.Lokalno prebivalstvo je za hrvaške medije razkrilo, da so letos črvi večji kot običajno. V uvali, kjer so jih opazili v teh dneh, naj bi jih v kratkem času našli več kot deset. Ni pa ognjeni črv edina nevarnost, ki preži na kopalce v Jadranskem morju.Poleg morskega ježka, na katerega je gotovo že stopil vsak med nami, so tu še druge vrste. Morski pajek je ena najbolj strupenih rib v Jadranu. Na hrbtu ima bodice, iz katerih izloča strup. Tu je še rdeča bodika ali velika škarpena, ki ima strupene in boleče bodice. Ker živi v globinah in se izogiba obale, pa običajno ni močno nevarna za kopalce. Mesečinka je najbolj strupena meduza v Jadranu. Če vas oplazi z ožigalkami, boste takoj občutili pekočo bolečino. V Jadranu lahko naletite tudi na morsko vetrnico. Tako kot ob stiku z meduzo boste tudi ob stiku z vetrnico občutili srbečico, bolečino in nato še rdečico.