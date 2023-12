To je trenutek hudega potresa v BiH, čutili so ga tudi v Sloveniji (VIDEO)

Sinoči ob 21.43 je območje Bosne in Hercegovine prizadel potres z magnitudo 4,7 z epicentrom v Zenici. Po navedbah občanov so potres čutili v Zenici, Žepču, Vitezu, Travniku, Busovači, Kaknju, pa tudi v prestolnici Sarajevu in okoliških mestih. Čutili so ga tudi po vsej Hrvaški, od Slavonije do Dalmacije .

V potresu so bili poškodovani štirje ljudje, dva sta bila hospitalizirana. Poročali so tudi o materialni škodi. Z nekaj hiš na prizadetem območju se je po besedah vodje tamkajšnjega kantona Nezirja Pivića odkrušil omet, na eno od cest pa se je vsul plaz. Na terenu naj bi bile pristojne službe, ki spremljajo stanje, poročajo lokalni mediji in tuje tiskovne agencije.

»Žal so prijavljeni štirje primeri poškodb občanov, od tega eden na Jelini, trije občani pa so bili poškodovani zaradi zrušitve gradbenega materiala z objektov in hiš. Dva poškodovanca sta bila zadržana v Kantonalni bolnišnici Zenica. Naši policija in službe kantonalne uprave civilne zaščite so v pripravljenosti in spremljajo dogajanje na terenu.«

»Ljudje se bojijo vstopiti v hiše«

O gmotni škodi, ki je nastala na tem območju, je za Klix.ba spregovoril predsednik krajevne skupnosti Ljubetovo, kraja nedaleč od Zenice, kjer je bilo žarišče potresa. Zehrudin Ibrahimagić je poudaril, da je poškodovanih več hiš.

»Žarišče potresa je bilo na območju Ljubetovega. Tam je doslej zabeležena škoda na več hišah, kjer so popokale stene in padle ploščice, ljudje pa se bojijo vstopiti v hiše. Počakali bomo na jutro oceniti škodo na objektih,« je sinoči pojasnil.

Poleg Ljubetov o gmotni škodi poročajo tudi v Nemili, pa tudi v sami Zenici, kjer se je zrušil del fasade v središču mesta. Prav tako se je zaradi zemeljskega plazu na glavni cesti, ki ga je povzročil potres, zgodila prometna nesreča na Jelini, zaradi česar je bil promet popolnoma ustavljen.