To je razlog, zakaj pri Putinu odsvetujejo uporabo aplikacij za zmenke in spletnih kamer

Rusko notranje ministrstvo je danes prebivalcem regij Brjansk, Belgorod in Kursk, ki mejijo na Ukrajino, odsvetovalo uporabo aplikacij za zmenke, rekoč da bi ukrajinska stran lahko to izrabila za zbiranje informacij. Pozvalo jih je tudi, naj iz istega razloga deaktivirajo spletne kamere.

»Sovražnik v velikem obsegu identificira naslove IP na našem ozemlju in se na daljavo povezuje z nezavarovanimi kamerami, ki nadzorujejo vse od zasebnih dvorišč do strateško pomembnih cest,« je glede kamer sporočilo notranje ministrstvo v Moskvi.

Ob tem je prebivalcem treh obmejnih regij odsvetovalo uporabo aplikacij za zmenke, rekoč da jih »sovražnik aktivno uporablja za zbiranje informacij«, navaja Politico.

Vojaškemu osebju in organom pregona je ministrstvo naročilo tudi, naj ne odpirajo hiperpovezav v sporočilih, ki jih prejmejo od neznancev, kot tudi, naj se izogibajo pretočnemu predvajanju videoposnetkov s cest, na katerih so prisotna vojaška vozila.

V začetku meseca so ukrajinske sile nepričakovano vdrle na rusko ozemlje in v regiji Kursk dosegle več zadanih ciljev, vključno z zasedbo kraja Sudža in uničenjem več mostov čez reko Sejm. V regiji naj bi trenutno nadzorovale okoli 1250 kvadratnih kilometrov ozemlja.