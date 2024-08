Ruski naborniki se branijo z lopatami

»Kaj pa bi fantje lahko naredili? Šli nad ukrajinske vojake z lopatami?« S temi besedami je babica enega od ruskih nabornikov v Kursku za neodvisni ruski medij Verstka opisala nemoč teh mladih fantov, ki so jih poslali branit ukrajinsko-rusko državno mejo. Poudarila je, da je bil njen vnuk Vladislav le 500 metrov od meje brez ustreznega orožja. Zato, kot so prepričani še nekateri drugi starši nabornikov, pa tudi avtorji spletne peticije, ki zahtevajo umik nabornikov s tamkajšnjega območja, ni nič čudnega, da so Ukrajinci lahko tako preprosto vdrli na rusko ozemlje.

V četrtek je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sporočil, da so ukrajinske sile prevzele nadzor nad mestom Sudža. To je doslej glavna pridobitev v ofenzivi v ruski regiji Kursk in ima strateški pomen, ker je tam operativna točka za transport ruskega plina v Evropo.

Niso pozabili obljub ruskega predsednika Vladimirja Putina, da naborniki ne bodo vključeni v vojaške boje.

Sorodniki nabornikov, poslanih v regijo Kursk, zdaj že glasno opozarjajo oblasti v Moskvi, naj jih čim prej umaknejo od tam. Še kako dobro se namreč spomnijo obljub ruskega predsednika Vladimirja Putina z začetka ofenzive v Ukrajini, da naborniki ne bodo vključeni v boje. Sporočila, objavljena na kanalih ruskega Telegrama in drugih družbenih omrežij, pričajo tudi o tem, kako slabo je bila ruska vojska pripravljena na vdor ukrajinskih vojakov. Med drugim tudi zato, ker so bili tja poslani mladi in neizkušeni vojaki.

»Ko so ob treh zjutraj s tanki napadli mejo, so se branili samo naborniki,« je zapisala ženska, ki trdi, da je mati nabornika v Kursku.