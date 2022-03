To je Putinovo orožje za primer jedrske vojne: do Londona v petih minutah

3M-22 Cirkon so Rusi uradno prvič izstrelili oktobra 2020, kar je ruski predsednik Vladimir Putin poimenoval z »velikim dogodkom«. Potem so sledile še druge izstrelitve. 3M-22 Cirkon je prva nadzvočna protiladijska manevrna raketa na svetu, ki so jo Rusi naredili za svojo vojno mornarico.

Njeno testiranje je potekalo med koncem leta 2021 in bo trajalo do srede leta 2022, nato bi bila lahko sprejeta v uporabo. Spada med šest revolucionarnih orožij, ki jih je ruski predsednik Vladimir Putin marca 2018.

Zdaj so se na spletu pojavili novi posnetki nadzvočne protiladijske rakete, ki naj bi stopila v uporabo še letos. Testirali so jo na fregati Admiral Golovko.

Ruska TV Zveda, ki je v lastništvu ruskega obrambnega ministra, piše, da so rakete »tako hitre«, da jin sovražni protizračni sistemi ne morejo pravočasno detektirati oziroma, da je mogoče raketo začutiti, ko raketa udari.

»Nihče ne more videti izstrelitve rakete in njenega leta. Videli bomo šele potem, kaj je bila njena tarča,« je rekel kapetan fregate Igor Krokhmal. Putin je novembra povedal, da Cirkone izstrelijo iz morja na tarče, ki so bodisi na morju ali na kopnem.

»Testiranja so bila uspešna in brez napak,« je povedal novembra 2020 in dodal, da je to velik korak za Rusijo in njeno varnost.

Po pisanju britanskega medija Mirror je bil posnetek v javnost posredovan šele nedavno, a morda je še od novembra Cirkon bi, kot so dejali na TV Zvezde, lahko Putinu pomagal, da uniči ameriška mesta, če bi prišlo do jedrskega spora.

Domet Cirkona je okoli 650 milj, oziroma nekaj več kot 1000 kilometrov. Kapetan Krokhmal trdi, da lahko raketa opravi tudi daljšo pot, okoli 1500 kilometrov.