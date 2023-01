To je vplivnica, ki obožuje Putina: Ukrajinci so prasci, Rusom jemljejo organe (VIDEO)

Nemška vplivnica Alina Lipp (29) je z objavami, v katerih Ukrajince prikazuje kot prašiče ali kot preprodajalce organov, zbrala 200.000 sledilcev na Telegramu in seveda požela veliko zanimanja in priljubljenosti režima v Kremlju.

Alina, sicer študentka, je bila nekoč aktivistka zelene stranke v Hannovru in svetovalka odbora za okolje mestnega sveta. Hčerka Nemca in Rusinje, rojena v Hamburgu, se je preselila na Krim in od začetka ruske invazije na Ukrajino iz okupiranega Donecka pošilja svoje prispevke, predstavlja pa se kot vojna dopisnica, je poročal Times.

Ukrajinci ujetim Rusom odvzamejo organe in to prekrijejo z mobilnimi krematoriji.

Alina Lipp je kmalu po začetku vojne pritegnila pozornost širše javnosti zaradi širjenja proruske propagande, zato je od junija v Nemčiji v preiskavi zaradi suma podpore Rusiji pri napadu na Ukrajino. Čeprav se hvali s samostojnostjo, vplivnica ponavlja ruske dezinformacije: zanikala je poboje civilistov v Buči, ukrajinsko vojsko označila za naciste in jo obtožila pridobivanja človeških organov in prodaje v Evropo.

Preiskujejo jo zaradi širjenja ruske propagande

Alina je priljubljena med tistimi, sicer maloštevilnimi Nemci, ki podpirajo rusko stran v vojni v Ukrajini, in takih je po raziskavah približno 20 odstotkov. Njena propaganda cilja med drugim naokoli 2,2 milijona rusko govorečih v Nemčiji, od katerih jih do 25 odstotkov verjame Putinovi različici resničnosti, pa dodaja Spiegel.

Alino Lipp v Nemčiji še vedno preiskujejo zaradi širjenja ruske propagande o osvoboditvi in denacifikaciji Ukrajine, njena mati, ki zdaj živi v Moskvi, pa je v intervjuju za ruske državne medije trdila, da je bila hči tarča napadov.

Za nekatere pa Alina Lipp še vedno ostaja neodvisna novinarka in blogerka, ruskim medijem pa je povedala, da počne le to, kar bi počel vsak novinar, torej dokumentira, kar se dogaja okoli nje.

Ko je Rusija napadla Ukrajino, je Alina med drugim delila videoposnetke ruskih vojakov, ki prebivalcem delijo hrano in tako slavijo osvoboditelje Ukrajine.

O obleganem Mariupolu pa je povedala: »Mesto so dva tedna blokirali nacistični bataljoni ukrajinske vojske.«