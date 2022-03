To je najbolj osamljen živalski vrt (FOTO)

Težko bi našli večjega ljubitelja živali, kot je Luo Yingjiu. Kitajec, ki jih šteje že 81, zadnja tri desetletja svojega življenja posveča bolnim in invalidnim živalim, in čeprav mnogi občudujejo njegovo vdanost in poslanstvo, je obiskovalcev njegovega živalskega vrta vse manj.

Pravzaprav so tisti, ki pridejo izrazit sočutje in občudovat jekleno voljo nedolžnih bitij, tako redki, da se Luovega parka v mestu Enshi v provinci Hubei drži vzdevek najbolj osamljeni živalski vrt na svetu.

Nihče ne bi plačal vstopnine

Začelo se je v osemdesetih letih minulega stoletja, ko je Kitajec začel z ulic reševati nebogljene živali in jim doma zagotovil zdravstveno nego ter predvsem ljubezen in toplino.

Med varovanci so številni nebogljeni psi. FOTO: Ksenia Raykova/Getty Images

Tiste, ki so popolnoma okrevale, je sčasoma spustil v divjino, preostale, katerih usoda bi bila zanesljiv zakol, če jih ne bi rešil, pa je obdržal. Varovank je imel iz dneva v dan več, dokler mu ni lokalna oblast, da bi preprečila morebitno širjenje bolezni in nered v stanovanjski soseski, za simbolni znesek odstopila praznega zavetišča, ki ga je Luo počasi preobrazil v pravi pravcati živalski vrt.

Pr i zbiranju sredstev mu pomaga vnukinja.

Živali vseh vrst in z najrazličnejšimi težavami so končno dobile spodobno streho nad glavo; tam sta nekoč živela tudi tiger brez repa in lev brez dlake ter grive, Luo pa je z denarjem od vstopnine živalim zagotavljal zdravila, nego in hrano.

Toda javnost, čeprav se vsi klanjajo možakarjevemu trudu, je kaj hitro izgubila zanimanje za nebogljene živali. Danes pri njem živijo predvsem psi, konji in opice, skrbi pa tudi za ubogega medveda brez ene šape. A žal bi vsakdo raje kupil vstopnico za živalski vrt, v katerem se razkazujejo zdrava, čila in na pogled privlačnejša bitja, obžaluje Luo, ki se kljub pomanjkanju denarnih sredstev varovankam ne bo odpovedal.

»Samo mene imajo na tem svetu, v divjini ne morejo preživeti same,« pove 81-letnik, ki srčno upa, da mu bo iz stiske pomagala vnukinja s spletno platformo, prek katere je začela zbirati denar za nebogljene živali.