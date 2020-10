To je infektolog, ki ga je Trump označil za idota (FOTO)

REUTERS FOTO: Yuri Gripas Reuters

Ameriški predsednikje v času naraščanja okužb s koronavirusom v ZDA direktorja Nacionalnega inštituta za zdravjeoznačil za enega od idiotov, ki jih ljudje, naveličani koronavirusa, ne morejo več poslušati.Trump je govoril po telefonu s svojimi sodelavci v predsedniški kampanji, pogovor pa so lahko poslušali tudi predstavniki medijev.Trumpa je pogrel pogovor Faucija za televizijo CBS, ki je bil objavljen v nedeljo zvečer., ko govori, da ni niti najmanj presenečen, da se je Trump okužil s covidom-19 glede na njegov odnos do pandemije. Fauci je tudi dejal, da ga Bela hiša ovira pri komunikaciji z mediji in bi si želel več priložnosti, da javnosti neposredno pove kaj o pandemiji. Bela hiša trdi, da Faucija nihče ne ovira in v dokaz ponuja njegove izjave in seveda pogovor za CBS, ki je tako pogrel Trumpa.Turmp je sodelavcem kampanje med drugim zagotovil, da je prepričan v svojo zmago na volitvah 3. novembra, čeprav je zadnje dni na svojih zborovanjih dovolil nekaj dvoma in celo dejal, da bo zapustil ZDA, če na volitvah zmaga demokratTrumpovi sodelavci so pojasnili, da se je predsednik le šalil. Trump izraža začudenje nad anketami, ki mu kažejo zaostanek za Bidnom glede na to, da na svoja zborovanja še vedno privablja veliko ljudi.