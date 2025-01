To je deset najboljših atrakcij zabaviščnih parkov na svetu

Britanci so sestavili lestvico najljubših atrakcij v zabaviščnih parkih. Na prvo mesto se je zavihtel vlak smrti Nemesis v Alton Towersu v Veliki Britaniji. Vlak deluje že od leta 1994, leta 2022 pa so ga prenovili. Od tedaj strašljive obrate in ovinke premaguje s hitrostjo 80 kilometrov na uro. Nemesis je edina britanska atrakcija, ki se je uvrstila med prvih deset na lestvici.

Na drugem mestu je Space Mountain v floridskem Disneylandu v Orlandu, na tretjem pa Harry Potter and the Forbidden Journey v Los Angelesu. Space Mountain je vlak smrti, zasnovan tako, da se obiskovalci počutijo, kot da potujejo po vesolju. Po slavni filmski franšizi narejena atrakcija Harry Potter and the Forbidden Journey pa s pomočjo virtualne resničnosti in simulacije obiskovalcem pričara občutek letenja na metli.

V atrakciji, narejeni po filmu Žrelo, straši ogromen morski pes.

Četrtouvrščeno doživetje je Jurassic World: The Ride v Universalovih studiih v Hollywoodu, obsega pa potovanje s čolnom po okolici, ki je narejena po filmski uspešnici Stevena Spielberga Jurski park. Na petem mestu so Pirati s Karibov v kalifornijskem Disneylandu.

V Nemesisu v Alton Towersu v Veliki Britaniji drvite z 80 kilometri na uro. FOTO: Alton Towers

Še ena atrakcija, narejena po Spielbergovi uspešnici, se je uvrstila na šesto mesto. Narejena je po filmu Žrelo, nahaja pa se v prostorih nekdanjih Universalovih studiev na Floridi. Med vožnjo po vodi vas seveda lovi ogromen morski pes. Na sedmem mestu je Big Thunder Mountain Railroad iz Disneylanda v Parizu v Franciji, na osmo, deveto in 10. mesto pa so se uvrstile atrakcije iz Disneyjevega sveta v Orlandu na Floridi.