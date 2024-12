To je človek, ki ni spal neverjetno dolgo, a posledice tega so bile zanj katastrofalne

Dolgotrajna nespečnost ima lahko resne posledice na fizično in psihološko stanje posameznika, kar se je jasno pokazalo v primeru Randyja Gardnerja, ki je bil buden neverjetnih 11 dni zapored oziroma 264 ur.

Na začetku svojega eksperimenta je Gardner kazal znake fizične pripravljenosti, vendar so se po nekaj dneh brez spanja začele pojavljati težave. Gardner je doživel slabost, kar je bilo posebej izrazito po treh dneh nespečnosti, poleg tega pa je imel težave s koncentracijo in kratkotrajno izgubo spomina, kar je bilo podobno simptomom zgodnje Alzheimerjeve bolezni.

Psihološke posledice dolgotrajne nespečnosti so bile prav tako izrazite. Po treh dneh brez spanja je začel doživljati paranojo in halucinacije, kar kaže na resne psihološke učinke. Raziskovalci so opazili, da je Gardner postal zelo občutljiv na vonje in zvoke, kar je še dodatno prispevalo k njegovemu psihološkemu nelagodju.

Kasneje v življenju trpel za nespečnostjo

Dolgoročne posledice eksperimenta so bile prav tako pomembne. Čeprav se je Gardner po koncu eksperimenta sprva počutil dobro, je kasneje v življenju trpel za nespečnostjo. Gardner je verjel, da je njegova dolgotrajna nespečnost neposredno povezana z eksperimentom. Kot odrasel je moral občasno spati samo 15 minut na noč, kar je močno vplivalo na njegovo kakovost življenja. Gardner je opisal svoje stanje kot »karmično povračilo« za eksperiment, ki ga je izvedel v mladosti.

Gardnerjev primer je eden najbolje dokumentiranih primerov dolgotrajne nespečnosti in je prispeval k razumevanju mikrospanja, kratkih trenutkov spanja, ki trajajo le nekaj sekund. Kljub temu, da je Gardner sprva kazal le kratkoročne fizične in psihološke simptome, so dolgoročne posledice nespečnosti pokazale, kako pomemben je spanec za naše splošno zdravje in dobro počutje.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Npr, Ladbible, BBC.