Težave Jadrolinije se nadaljujejo: sredi plovbe padla klančina

Niti en mesec še ni minil od tragedije na Malem Lošinju, ko je na delavce Jadrolinije padla uvozna klančina trajekta ter tri ubila, že se je pripetila nova nesreča, tokrat na srečo brez smrtnih žrtev. V noči na nedeljo je tik pred trajektno luko na dalmatinskem otoku Supetar v morje padla uvozna klančina. Kot so pojasnili na Jadroliniji, naj bi bil razlog tehnična napaka, potnike in vozila pa so nato morali na kopno izkrcati po drugi klančini.

3 so umrli v začetku avgusta.

Čeprav so se pojavljala pričevanja prestrašenih potnikov, da naj bi zaradi padle klančine v garažo vdrla voda in zalila nekaj vozil, so to na Jadroliniji zanikali. »Trenutno še ugotavljamo, kakšna je bila tehnična napaka, zaradi katere je klančina padla. Na liniji med Splitom in Supetarjem bo namesto trajekta Mljet do nadaljnjega vozil trajekt Hrvat. V zvezi z informacijami, da je v garažo vdrla voda, moramo poudariti, da to ne drži, kar je razvidno tudi s fotografij,« so sporočili iz Jadrolinije.

Šest ur zaradi okvare nenadzorovano plul

Družba se je kljub temu znašla v nemilosti javnosti zaradi vedno pogostejših napak in nesreč, ki da so posledica starih in slabo vzdrževanih plovil. Julija letos je denimo trajekt Oliver, ki vozi med Splitom in Velo Luko na Korčuli, kar šest ur zaradi okvare nenadzorovano plul med dalmatinskimi otoki, zaradi česar bi se prav tako lahko zgodila tragedija.

Predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković, ki je svojcem umrlih v nesreči na Lošinju sicer takoj izrekel sožalje, je pa obenem Jadrolinijo tudi vzel v bran, kar je med drugim razjezilo generalnega sekretarja hrvaškega sindikata pomorščakov Nevena Melvana, ki je prepričan, da bi letošnje težave in tragedijo lahko preprečili, če bi pristojni le prisluhnili zaposlenim, ki že dolgo opozarjajo na težave, ki jih imajo s posameznimi trajekti, starimi po 50 in več let.