Tekma v vesolju: kdo bo prvi, milijarderji tekmujejo

Wally Funk čaka na polet že šest desetletij. FOTO: Elizabeth Culliford, Reuters

200 tisoč evrov bo treba odšteti za vozovnico.

Lahko je najbogatejši zemljan, ne bo pa prvi turist v vesolju: tako je sklenil britanski milijarder, ki bo očitno premagalv dirki najpremožnejših.Spomnimo, ustanovitelj Amazona je pred časom napovedal, da bo z bratomin še s tretjim, anonimnim potnikom, ki si je vozovnico priboril na dražbi in zanjo odštel kar 23 milijonov evrov, 20. julija poletel v vesolje, točneje do roba atmosfere, kakšnih 100 kilometrov visoko. Druščina bo s še tremi člani posadke na krovu poletela s plovilom Bezosovega podjetja Blue Origin, ki se imenuje New Shepard, po prvem Američanu v vesoljuKot smo že poročali, datum ni naključje, takrat bo namreč minilo 52 let od prvega pristanka človeka na Luni. Izlet bo trajal 10 minut, njegova posebnost pa bo nedvomno tudi pilotka, ki bo pri 82 letih najstarejši potnik v vesolju, naslov bo tako speljala, ki je 1998. tja poletel pri starosti 77 let. Funkova na življenjsko avanturo čaka že šest desetletij, v letih 1960 in 1961 je bila namreč prva ženska, ki se je urila za podvig, a so ji polet nazadnje preprečili zaradi spola.Vse to bo zdaj vsaj delno zasenčil Branson, poročajo tuji mediji, ki bo v vesolje poletel devet dni prej, torej 11. julija, ob njem bodo še trije zaposleni iz podjetja, astronavtka, inženir in pravnica, ter pilota. Če bosta vreme in tehnična kontrola dala zeleno luč, bo Britanec takrat odrinil na krovu plovila SpaceShipTwo Unity, njegovo podjetje Virgin Galactic, ki ima sedež v Kaliforniji in se že dve desetletji prebija v vesolje, pa bo, kot napoveduje, prevzelo komercialno vesoljsko industrijo in turistične polete v vsemirje začelo redno ponujati že prihodnje leto.Za vozovnico naj bi bilo treba odšteti okoli 200 tisočakov, več kot 600 navdušenih posameznikov se je že prijavilo in nestrpno pričakuje dogodivščino.