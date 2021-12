Te evropske države zahtevajo negativni test za vstop v svojo državo

Švedska je še ena od držav, ki je napovedala omejitve za vstop v državo za potnike iz Evropske unije. Ti bodo od 28. decembra dalje morali imeti pri sebi negativni izvid testa na covid-19, četudi so cepljeni.

Še sedem držav EU - Portugalska, Irska, Ciper, Latvija, Italija, Grčija in Avstrija - že zahtevajo negativni test za vse tujce, ki prihajajo iz EU, ne glede na to, ali so cepljeni ali ne. Finska pa je napovedala, da bo to storila v kratkem.

»Vsi potniki bodo morali pokazati negativni test na covid-19 pri vstopu v Švedsko, brez izjeme, iz katere države prihajajo,« sporočilo švedske vlade povzemajo tuji mediji. »Ta ukrep bo veljal tudi za tiste, ki so cepljeni ali so preboleli covid,« so dodali.

Ta ukrep pa ne velja za osebe, mlajše od 12 let, niti ne za potnike s švedskim državljanstvom, ali za tiste z dovolilnico za bivanje na Švedskem.

»Odločitev smo sprejeli zaradi povečane prisotnosti covida-19 po svetu in hitrega širjenje različice omikron,« je poudarila švedska vlada.

»Razumemo, da nekatere države uvajajo nove ukrepe, a nismo prepričani, da je to posebej koristno pri potovanjih. Menimo, da bi bilo potrdilo povsem dovolj«, je povedal Evropski komisar za pravosodje Didier Reynders. Komisija je v začetku tedna sprejela odločitev, da potrdilo o cepljenju proti covidu-19 pri polnem cepljenju velja devet mesecev za potovanja znotraj EU.