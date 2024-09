To so mesta, v katerih je obisk restavracij najdražji

Obiski restavracij so postali pravi mali luksuz, ki si ga mnogi, še posebno ob obisku večjih mest ter turističnih središč, kjer so cene poletele v nebo, ne morejo več privoščiti. To pa ne velja samo za Bled, Bohinj, Ljubljano, Portorož ter mesta ob hrvaški obali, v Evropi je še veliko precej dražjih destinacij, kjer vas lahko, ko boste zagledali račun, močno zaboli glava.

Študija, ki so jo opravili turistični vodniki, ki popotnike vodijo na vse konce in kraje Evrope, je razkrila, da sta najdražji mesti za obisk restavracij Zürich in Ženeva. Tam je treba za obrok za dve osebi, sestavljen iz treh hodov, odšteti v povprečju 124 evrov. Na drugem mestu je islandska prestolnica Reykjavik, kjer trihodni meni za dve osebi v restavraciji enakega ranga stane 114 evrov, štiri evre manj pa v finskem Espooju. Na četrto mesto se je uvrstil Købehavn, kjer je povprečna cena trihodnega menija za dve osebi 107,25 evra, šele v Londonu pa cena pade pod sto evrov, in sicer na 94,61.

Med prvimi 15 evropskimi mesti z najdražjimi restavracijami ni bilo nobene slovenske, hrvaške, niti avstrijske ali nemške, nam najbližji je Milano, ki se je uvrstil na zadnje 15. mesto, tam je treba za omenjeni obrok odšteti v povprečju 80 evrov. Med prvih deset pa so se uvrstili še Helsinki na šesto, Edinburgh na sedmo, Amsterdam na osmo, Oslo na deveto in Stockholm na deseto mesto, vsi s cenami med 87 in 90 evri.