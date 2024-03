Švicarski upokojenci bodo dobili 13. mesečno pokojnino

Švicarji so danes na referendumu podprli uvedbo dodatne, trinajste mesečne pokojnine, kažejo rezultati po preštetju vseh glasov. Pričakovano pa so volivci zavrnili predlog o zvišanju upokojitvene starosti na 66 let.

Postopno zvišanje upokojitvene starosti s 65 na 66 let, kar je predlagal podmladek desne Liberalne stranke, je zavrnilo približno tri četrtine volivcev. Proti so bili prav v vseh švicarskih kantonih.

Predlog o dodatni pokojnini pa je dobil 58,2-odstotno podporo, so pokazali rezultati po preštetju vseh glasov. Kot še poroča nemška tiskovna agencija dpa, je dobil tudi potrebno večinsko podporo v večini od skupaj 26 kantonov, ki je prav tako pogoj za sprejetje predloga.

Podprli so ga v 15 od skupaj 26 kantonov. V kantonih, kjer prevladujejo konservativni volivci, so z več kot 68-odstotno podporo glasovali proti, medtem ko je predlog v šestih kantonih dobil več kot 70 odstotkov glasov, vključno z 82-odstotno podporo v zahodnem kantonu Jura.

Po navedbah švicarske televizije so švicarski volivci tako prvič v več kot 130 letih podprli pobudo politične levice za razširitev socialnih prejemkov.

Udeležba na referendumu je bila okoli 57,6-odstotna.

Zgodovinska zmaga

»To je zgodovinska zmaga za upokojence,« so se na novico odzvali v švicarskem združenju za pravice upokojencev Avivo.

Prebivalstvo Švice se stara, številne državljane pa pestijo tudi vse višji življenjski stroški. Sindikati so zato predlagali dodatno mesečno izplačilo pokojnine vsako leto, podobno trinajsti plači, ki jo prejemajo številni zaposleni v Švici in drugih evropskih državah.

»Upokojenci opažajo, da njihov življenjski standard pada,« je pred referendumom pojasnil vodja švicarske zveze sindikatov Pierre-Yves Maillard. "Prihaja do krize kupne moči,« je opozoril.

Medtem ko so levo usmerjene stranke pobudo za »trinajsto pokojnino« podprle, so odločno proti njej desničarske in sredinske stranke, nasprotujeta ji tudi švicarska vlada in parlament.

Po mnenju vlade bo predlagano zvišanje stalo več kot štiri milijarde švicarskih frankov (4,17 milijarde evrov) na leto, kar da bo pomenilo zvišanje davkov in bi lahko ogrozilo finančno stabilnost sistema socialne varnosti.

Prav tako vlada trdi, da bo socialna korist od predlagane spremembe, ki bi dodatna plačila dodelila vsem upokojencem, ne glede na njihov finančni položaj, omejena.