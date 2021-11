Svetovna zdravstvena organizacija prižgala zeleno luč novemu cepivu

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je cepivu proti covidu 19 covaxin, ki ga izdeluje indijski biotehnološki gigant Bharat Biotech, izdala izredno dovoljenje za uporabo. Gre za prvo cepivo v celoti razvito in izdelano v Indiji, ki mu je SZO prižgal zeleno luč.

Cepljenje s covaxinom poteka v dveh odmerkih v razmaku štirih tednov. Cepivo temelji na deaktiviranih koronavirusnih antigenih in se je izkazalo za 78-odstotno učinkovito. Pri SZO so v današnji izjavi še izpostavili, da je preprosto za shranjevanje, zato je še posebej primerno za revnejše in srednje bogate države.

Gre za izredno dovoljenje

SZO je pred tem odobril cepiva podjetij Pfizer/Biontech, Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca, Sinovac in Sinopharm. Gre sicer za izredno dovoljenje, ki se izdaja hitreje od običajnega, a kljub temu že vključuje oceno podatkov o kliničnem testiranju.

Z izdajo izrednih dovoljenj želi SZO predvsem pospešiti mednarodno priznanje cepiv ter agencijam ZN in mednarodni pobudi Covax omogočiti, da proti covidu 19 cepijo čim več ljudi v revnejših državah sveta. Za države in regije sveta, ki imajo svoje zdravstvene regulatorje, kakršna je npr. v EU Evropska agencija za zdravila, dovoljenje SZO medtem nima večjega pomena.