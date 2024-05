Sveti sedež na delovno sodišče

Da se tudi v Vatikanu ne cedita le med in mleko, trdi 49 zaposlenih v Vatikanskih muzejih, skozi katere vodi pot do Sikstinske kapele (in še 53 drugih kapel) ter drugih neštetih umetnin, ki se nabirajo več kot tisoč let in mimo katerih vsak dan hrumijo trume obiskovalcev z vseh koncev zemeljske oble. Kot pritiče sodobnim časom, pa so v Vatikanu zaposleni zaradi »nepravičnih in slabih razmer« sprožili delovni spor. V Vatikanu sicer niso dovoljeni sindikati, opozarjajo.

Delavci, večinoma muzejski spremljevalci, so poslali peticijo organu, ki upravlja vatikansko državo; v njej obžalujejo pravila, ki povzročajo »delovne razmere, ki spodkopavajo dostojanstvo in zdravje vsakega delavca,« je sporočila njihova odvetnica Laura Sgrò. Tiskovni predstavnik Vatikanskih muzejev zadeve ni hotel komentirati. Vatikanski muzeji, kjer naj bi bilo skupaj zaposlenih okoli 700 ljudi, sicer veljajo za ene najbolj obiskanih na svetu, lani naj bi si jih ogledalo sedem milijonov obiskovalcev.

Peticija po navedbah medijev ni prvi uradni korak v obvezni spravi; če spravni postopek ne uspe, se lahko primer predloži vatikanskemu sodišču. Odvetnica je dodala, da imajo težavo tudi s plačami, ki so jih posamezni zaposleni prejemali v obdobju korone, sedaj pa naj bi jih pozvali, da jih vrnejo. »S tem ukrepom želimo biti konstruktivni. Upamo, da bo to prava priložnost za splošen ponovni razmislek o vatikanskem delovnem pravu,« je želje podpisnikov peticije ubesedila njihova advokatka Sgròjeva, ki pričakuje, da bodo k peticiji pristopili še drugi zaposleni.