Suši iz enega riževega zrna

Ste bili kdaj ogorčeni nad majhnimi porcijami v restavraciji? Če ste zelo ješči, nikar ne obiskujte restavracije Sušija no Nohači v Tokiu na Japonskem. Tam vam namreč ne bodo postregli le z majhnim, temveč z najmanjšim sušijem na svetu. Narejen je iz enega samega riževega zrna in dodatkov.

Odlična ideja za bolj varčne gostince, mar ne? Šalo na stran, najmanjši suši na svetu si je leta 2002 izmislil izurjeni kuharski mojster Hironori Ikena. Zamisel se mu je porodila po zaslugi ene od strank, ki ga je vprašala, kako majhen suši je sposoben narediti. Odvrnil ji je, da tako majhnega kot riževo zrno – zvezda je bila rojena. Najmanjši suši in z njim vred restavracija sta zaslovela po vsem svetu.

Hironori Ikena med pripravo FOTO: Posnetek Zaslona

Dobite ga kot priboljšek, če zapravite 45 evrov.

Da bi ga pojedli, morate biti spretni s paličicami. FOTO: Facebook

Veliko natančnosti

Izdelava zahteva veliko natančnosti in traja dlje kot priprava navadnega. Miniaturni ima vse tisto, kar imajo veliki. Ikena, ki si pri delu pomaga s pinceto, vsako riževo zrno premaže s kapljico preliva in ga zavije v tanek kos norija, to je morska trava, s katero običajno pripravljamo to tipično japonsko jed. Zaradi dolgotrajne priprave najmanjši suši strežejo le nekajkrat na teden. Izjemo naredijo za tuje obiskovalce, ki pridejo v restavracijo samo zato, da bi ga izkusili.

Seveda pa v restavraciji poskrbijo, da gostje ne odidejo od njih s praznim želodcem. Pravzaprav najmanjših sušijev na svetu ne morete nikoli naročiti samih – pripadejo vam brezplačno s sušijem običajne velikosti, če ga naročite v vrednosti 45 evrov.