Sulavezi z novo najstarejšo poslikavo

Na sliki sta še dva, a slabo ohranjena. FOTOGRAFIJI: Twitter

45

tisoč let je stara umetnina.

Sulavezi je zlata jama za arheologe, skorajda dobesedno: v jami na indonezijskem otoku so namreč odkrili najstarejšo jamsko poslikavo na svetu: upodablja divjega prašiča, umetnina pa je stara kar 45.000 let.Žival v jami Leang Tedongnge v skorajda skriti dolini Sulavezija je naslikana v naravni velikosti, ocenjujejo strokovnjaki z univerze Griffith v avstralskem Brisbanu, avtorji umetnine pa so pri ustvarjanju uporabljali povsem izpopolnjene tehnike in orodja. Arheolog in strokovnjak za kamnineje ugotovil, da so naslage, ki so prekrivale mojstrovino iz okra, naravnega rumenega mineralnega pigmenta, stare najmanj 45.000 let, tako da je morda slika, ki jo prekrivajo, še starejša.Umetnina je velika 136 krat 54 centimetrov, nad njo pa sta ohranjena še dva odtisa dlani; v kompoziciji sta bila še dva prašiča, a sta ohranjena le delno, pojasnjujejo strokovnjaki. »Videti je, kakor da bi prašič opazoval srečanje ali pa celo pretep med drugima dvema,« ugotavlja arheolog, ekipa pa je še spoznala, da je avtor odtise rok izdelal tako, da je dlani položil k sliki, potem pa ju popljuval s pigmentom, da so nastali obrisi. Strokovnjaki bodo poskušali iz morebitnih ostankov sline izbrskati tudi slikarjev DNK.Slika zdaj velja za najstarejšo figuralno upodobitev na svetu, človekova najstarejša likovna stvaritev pa ostajajo linije, ki so jih odkrili na fragmentu kamna v Južni Afriki. Stare so okoli 73.000 let. Sulavezi pa je, kot kaže, prava zakladnica človekovih slikarskih uprizoritev. Pred dvema letoma so v jami na otoku odkrili 44.000 let staro upodobitev napol človeka, napol živali, ki s sulicami in verjetno vrvmi lovi bivola in divje svinje.Na Sulaveziju, kjer skrivnosti iz prazgodovine razkriva več deset jam, je tudi najstarejši odtis roke, ki šteje vsaj 39.900 let, znane evropske jamske poslikave tako že dolgo niso več v središču zanimanja arheologov.