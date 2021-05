Študija, ki daje upanje: prebolenje covida 19 pomeni dosmrtno zaščito

Od začetka epidemije covida 19 znanstveniki neprestano opravljajo študije, da bi ugotovili, kaj je s to boleznijo, ki je že za dobro leto ustavila ves svet. Zadnja študija v znanstvenem časopisu Nature kaže nekaj optimizma. Več mesecev po prebolenju in okrevanju po blagi koronavirusni bolezni, ko se raven protiteles v krvi zmanjša, imunske celice v kostnem mozgu še naprej proizvajajo protitelesa. In tako naj bi bilo do konca življenja, saj se nalagajo kot rezerve v kostni mozeg.

​19 primerov Eden izmed soavtorjev študije je pojasnil, da so dobili na vpogled vzorce kostnega mozga 19 pacientov po sedmih mesecih, ko so preboleli covid 19. V 15 vzorcih so našli plazmatske celice, ki proizvajajo protitelesa. Ponovno so jih preverili po 11 mesecih od prebolenja in ugotovitev je bila enaka. ​Ni pa še jasno, ali bi dobili enak rezultat pri ljudeh, ki so imeli težjo obliko bolezni.

