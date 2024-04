Strokovnjaki vse bolj omenjajo bolezen X, a globalno pandemijo bi lahko povzročil ta virus

Mednarodna raziskava, ki bo objavljena prihodnji konec tedna, bo razkrila, da 57 % vodilnih strokovnjakov za bolezni meni, da bo naslednji svetovni izbruh smrtonosne nalezljive bolezni povzročil sev virusa gripe.

Prepričanje, da je gripa največja svetovna grožnja za pandemijo, temelji na dolgoročnih raziskavah, ki kažejo, da se nenehno razvija in mutira, je povedal Jon Salmanton-García z Univerze v Kölnu, ki je izvedel študijo, piše Guardian.

»Vsako zimo se pojavi gripa,« je dejal. »Te izbruhe bi lahko opisali kot majhne pandemije. Bolj ali manj so pod nadzorom, saj različni sevi, ki jih povzročajo, niso dovolj virulentni – vendar ni nujno, da bo tako vedno.«

Podrobnosti raziskave, v kateri je sodelovalo 187 vodilnih znanstvenikov, bodo razkrite na kongresu Evropskega združenja za klinično mikrobiologijo in nalezljive bolezni (ESCMID) prihodnji konec tedna v Barceloni.

Virus bolezen X

Po mnenju 21 % strokovnjakov, ki je sodelovalo v raziskavi, bo za gripo naslednji najverjetnejši vzrok pandemije virus, imenovan bolezen X, ki ga znanost še ne pozna. Menijo, da bo naslednjo pandemijo povzročil še neidentificiran mikroorganizem, ki se bo pojavil nenadoma, tako kot se je to leta 2019 zgodilo z virusom Sars-CoV-2, povzročiteljem bolezni Covid-19.

Nekateri znanstveniki še vedno verjamejo, da Sars-CoV-2 ostaja grožnja, saj ga je 15 % znanstvenikov, ki so sodelovali v raziskavi, označilo za najverjetnejši vzrok pandemije v bližnji prihodnosti.

Druge smrtonosne mikroorganizme, kot so virusi mrzlice Lassa, Nipah, Ebola in Zika, je kot resno globalno grožnjo ocenilo le 1 do 2 % vprašanih. »V očeh velike večine svetovnih znanstvenikov je gripa še vedno grožnja številka ena v smislu pandemskega potenciala,« je dodal Salmanton-García.

Zaskrbljeni zaradi širjenja gripe H5N1

Svetovna zdravstvena organizacija je prejšnji teden izrazila zaskrbljenost zaradi skrb vzbujajočega širjenja seva gripe H5N1, ki povzroča na milijone primerov ptičje gripe po vsem svetu. Ta izbruh se je začel leta 2020 in je povzročil smrt več deset milijonov perutnine, uničil pa je tudi na milijone prostoživečih ptic.

Pred kratkim se je virus razširil na vrste sesalcev, vključno z domačim govedom, ki je zdaj okuženo v 12 zveznih državah v ZDA, kar še povečuje strahove glede tveganja za ljudi.

Več vrst sesalcev ko virus okuži, tem več možnosti ima, da se razvije v sev, ki je nevaren za ljudi, je prejšnji teden za revijo Nature povedal Daniel Goldhill s Kraljevega veterinarskega kolidža v Hatfieldu, piše Guardian.

Pojav virusa H5N1 pri govedu je bil presenečenje, je dodal virolog Ed Hutchinson z Univerze v Glasgowu. »Prašiči lahko zbolijo za ptičjo gripo, govedo pa do nedavnega ne. Okužena so bila z lastnimi sevi bolezni. Zato je bil pojav virusa H5N1 pri kravah šok.«

Vse večja nevarnost, da se virus z živali prenese na ljudi

»To pomeni, da je nevarnost, da se virus prenese na vse več rejnih živali in nato z rejnih živali na ljudi, vse večja. Bolj ko se virus širi, večja je verjetnost, da bo mutiral in se bo lahko razširil na ljudi. V bistvu s tem virusom igramo loterijo,« piše Guardian.

Do zdaj ni bilo nobenih znakov, da bi se širil med ljudmi. Toda v več sto primerih, v katerih so se ljudje v zadnjih 20 letih okužili v stiku z živalmi, so bile posledice hude. »Stopnja umrljivosti je izjemno visoka, saj ljudje nimajo naravne odpornosti proti virusu,« je dejal Jeremy Farrar, glavni znanstvenik Svetovne zdravstvene organizacije.

Možnost pandemije gripe vzbuja skrb, čeprav znanstveniki opozarjajo, da so cepiva proti številnim sevom, vključno s H5N1, že razvita. »Če bi izbruhnila pandemija ptičje gripe, bi bila proizvodnja cepiv v obsegu in s hitrostjo, ki bosta potrebna, še vedno velik logistični izziv. Vendar bi bili na tej poti veliko dlje kot v primeru covida-19, ko je bilo treba cepivo razviti iz nič,« je dejal Hutchinson.

Kljub temu smo od konca pandemije covida pozabili na nekatera spoznanja o preprečevanju širjenja bolezni, je dejal Salmanton-García. »Ljudje so se vrnili k temu, da kašljajo v roke in si nato podajo roke z drugimi ljudmi. Izginilo je nošenje mask. Vrnili smo se k starim slabim navadam. Morda bomo to obžalovali,« je dejala za Guardian.