Strokovnjaki se čudijo in prosijo za pomoč: »Kaj je to?! Mislil sem, da poznam vse rusko orožje, a ...«

Tik ob frontni črti v Ukrajini so posneli niz 16 skrivnostnih struktur, piše ugledni portal Warzone, specializiran za vojaške analize.

Vse se je začelo, ko je ukrajinski vojaški strokovnjak Serhij Beskrestnov na kanalu Telegram objavil fotografije iz zraka, ki prikazujejo niz skrivnostnih ruskih krogel, postavljenih na neznano polje. Opaziti je maskirno mrežo oziroma nekakšno ponjavo okoli objektov in bližnje očiščeno območje, kjer se nahaja tovornjak.

Po poročanju portala Warzone ni znano, ali je strukture posnel satelit ali izvidniški dron.

»Mislil sem, da poznam vse tehnološke rešitve naših sovražnikov. Zdaj me mede niz nekih kemisfer v vrsti,« je zapisal Beskrestnov na svojem kanalu Telegram.

Takoj je zavrnil možnost, da bi bile skrivnostne strukture sferične antene ali ohišja anten za komunikacijske namene. Prav tako izrecno ugotavlja, da niz ni združljiv z ruskim protibaterijskim sistemom 1B75 Penicillin, ki uporablja akustične senzorje in toplotne slike za zaznavanje prihajajočega topniškega ognja in geolociranje njegovega vira.

Skrivnostne oblike

Kot piše specializirani portal Warzone, bi takšen niz lahko vseboval senzorje, ki lahko zaznajo sovražnikove signale in s triangulacijo geolocirajo tiste, ki jih oddajajo. Seveda pa ne izključujejo, da objekti predstavljajo le poljske utrdbe ali ovire. Vendar še vedno ne morejo natančno prodreti v skrivnostne oblike na sprednji strani.

Opozarjajo na dejstvo, da fotografije prikazujejo razmeroma dobro urejeno polje brez večjih kolotekov, ki bi jih lahko povezali s premikanjem težkih vojaških tovornjakov. To, trdi Warzone, sproža vprašanje, ali je to, kar vidimo na slikah, morda nevojaške narave in morda kmetijske narave.

»Brez več informacij in konteksta, vključno s tem, kje natančno je skrivnostni niz in kakšni drugi znaki vojaške dejavnosti bi lahko obstajali, je trenutno nemogoče z gotovostjo trditi, čemu služijo strukture,« so zaključili na specializiranem vojaškem portalu in nato povabil vse bralce, da jim, če imajo nekaj informacij, pomagajo razumeti namen teh skrivnostnih krogel, poroča jutarnji.hr.