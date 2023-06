Strašen konec podmornice Titan: kako je sploh videti implozija? Animacija ima milijone ogledov (VIDEO)

Pisali smo, da je kmalu zatem, ko se je s podmornico Titan izgubil stik, ameriška mornarica na območju zaznala zvok implozije. Umrlo je vseh pet potnikov podmornice.

Oblasti še vedno ne vedo, kdaj in kje natančno je prišlo do implozije, razbitine podmornice pa so našli na morskem dnu, manj kot 500 metrov od Titanika. Kontraadmiral John Mauger je dejal, da je prišlo do katastrofalne izgube pritiska in posledično do implozije plovila.

Oglejte si videoposnetek (počakajte nekaj sekund, da se video naloži):

Kmalu zatem so se po družabnih omrežjih začeli širiti posnetki, ki pojasnjujejo, za kaj točno gre pri imploziji. Video na tiktoku ima skoraj 15 milijonov ogledov.

Implozija je proces, ki je nasproten eksploziji. Pri imploziji se predmet sesede sam vase, torej sile delujejo navznoter. Gre za nenadno zmanjšanje telesne prostornine zaradi izgube notranjega tlaka, ki jo običajno spremlja pok.