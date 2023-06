Obalna straža potrdila: Našli smo razbitine podmornice Titan, OceanGate dodaja, da so potniki verjetno mrtvi

Podvodno daljinsko vodeno vozilo je danes približno 500 metrov od ostankov ladje Titanik na dnu Atlantika našlo razbitine, ki pripadajo pogrešani podmornici Titan, je dejal kontraadmiral John Mauger iz ameriške obalne straže. Ob tem je pojasnil, da je prišlo do katastrofalne izgube pritiska in posledično do implozije plovila.

Plovilo in posadka izgubljeni

Tudi podjetje OceanGate, ki je organiziralo odpravo, je potrdilo, da sta plovilo in posadka izgubljena. »Zdaj menino, da so naš izvršni direktor Stockton Rush, Šahzada Davud in njegov sin Suleman, Hamish Harding ter Paul-Henri Nargeolet žal izgubljeni,« je sporočilo podjetje.

»Ti možje so bili pravi raziskovalci, ki so si delili poseben pustolovski duh ter globoko strast do raziskovanja in varovanja svetovnih oceanov. V tem tragičnem času smo v srcu s temi petimi dušami in njihovimi družinskimi člani,« je dodalo podjetje in se zahvalilo vsem, ki so pomagali pri iskanju in reševanju podmornice Titan in njene posadke, poroča britanski BBC.

Nadaljuje se iskanje razbitin

Iskanje podmornice se je začelo v nedeljo zvečer, ko so izgubili stik s posadko. Podvodno daljinsko vodeno vozilo je nato danes v bližini ostankov ladje Titanik v Atlantskem oceanu odkrilo "polje razbitin", kjer so med drugim našli pristajalni okvir in zadnji pokrov pogrešane podmornice Titan. Kot je dodal Mauger, bodo podvodna vozila za zdaj ostala na prizorišču in nadaljevala z iskanjem razbitin.