Grozljivi prizori: zrušil se je jez, ogromno mrtvih in pogrešanih, ljudi reševali s streh (VIDEO)

V južni Braziliji se je po večdnevnem močnem deževju zrušil jez, ki je povzročil velike poplave, v katerih je umrlo več kot 30 ljudi. Oblasti pravijo, da v zvezni državi Rio Grande do Sul pogrešajo še 60 ljudi. Od sobote je domove zapustilo okoli 15.000 prebivalcev. Vsaj 500.000 ljudi je brez elektrike in čiste vode po vsej državi.

Pokanje jezu je povzročilo dvometrski val

Brazilski predsednik Luiz Inácio Lula da Silva je obiskal regijo in obljubil pomoč vlade. Vremenoslovci so napovedali nadaljnje deževje v regiji, saj se čeznjo premika hladna fronta. Brazilski nacionalni inštitut za meteorologijo je povečano intenzivnost in pogostost padavin pripisal podnebnemu pojavu El Niño, navaja BBC.

»Ne gre samo za še en kritičen primer, to je najbolj kritičen, kar jih je ta zvezna država verjetno zabeležila v svoji zgodovini,« je dejal guverner Rio Grande do Sul Eduardo Leite.

Brazilija se je v zadnjem času soočila z vrsto naravnih nesreč. Več kot 50 ljudi je umrlo lani v zvezni državi Sao Paulo, potem ko so močni nalivi sprožili zemeljske plazove in poplave.