Stevardesa posnela nenavaden pojav na nebu, »zdaj vem, da je res« (VIDEO)

Stevardesa Denis Tanase (36) je letela z letalom družbe WizzAir, ko se je odločila s telefonom posneti neverjeten prizor nad Poljsko.

Približno dvajset minut pozneje si je ogledala posnetek in ugotovila, da je čisto po naključju posnela »nenavaden pojav«.

»Delam kot stevardesa in česa takega še nisem videla,« je povedala mati dveh otrok Denis.

Stevardesa je letela z letalom družbe WizzAir. FOTO: Svitlana Hulko Getty Images, istockphoto

Prebivalka britanskega mesta Korbi poudarja, da »fenomena ni videla na lastne oči«.

»Šele ko sem pogledala posnetek, sem ugotovila, da nekaj ni v redu. Vprašala sem pilote in bili so zmedeni,« je dejala. Stevardesa poudarja, da je bil »rožnati predmet« nenavadne oblike in da se je premikal.

»Najprej sem mislila, da je odsev naše rožnate uniforme, a se je premikal,« je dejala Denis.

Dodaja, da se je vedno spraševala, ali obstaja življenje zunaj našega planeta, in zdaj je prepričana, da je res.

»Na internetu sem videla marsikaj in mislila, da gre morda za montažo. Zdaj imam svoj posnetek. Vsekakor verjamem bolj kot prej. Moja družina in prijatelji menijo enako,« je poudarila, poroča Telegraf.rs.

