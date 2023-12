Ugotovili, da je cena vožnje z vlakom višja kot z letalom

Vožnja z vlakom je udobna in do okolja prijazna oziroma prijaznejša od letenja. A čeprav je to res, v to nista vključena pomembna dejavnika, ki verjetno še močneje vplivata na odločitev, kako potovati. Enostavnost rezervacije in cena, pri čemer vožnja z vlakom potegne kratko. Analiza okoljevarstvene organizacije Greenpeace je namreč pokazala, da Slovence manj kot vožnja z vlakom udari po žepu nakup letalske vozovnice.

V prazničnem decembru radi skočimo na božične sejme v druga evropska mesta ali si privoščimo krajši dopust, pri čemer se bomo prej odločili za letalo kot vlak. Ne ker bi nas brigalo za okolje, ampak nas k temu spodbuja sistem. Pri Greenpeaceu so namreč ugotovili, da je cena vožnje z vlakom v našo prestolnico in iz nje v povprečju za 24 odstotkov višja kot z letalom. Pod drobnogled so vzeli potovanja na razdalji do 1500 kilometrov, kar bi torej zlahka premagali z vlakom.

Toda izmed potovanj v Amsterdam, Berlin, Bruselj, Budimpešto, Køpenhavn, Hamburg, London, Pariz, Prago, Rim, Varšavo in Zürich je bilo le v štiri mesta ceneje potovati z vlakom kot pa z letalom. Tu je še vprašanje logistike. Z ljubljanskega letališča lahko na šest izmed dvanajstih destinacij letimo direktno, medtem ko ima Ljubljana neposredno železniško povezavo le z Budimpešto in Zürichom.