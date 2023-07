Si predstavljate strah potnikov na letalu, ujetem v nevihti s takšnimi poškodbami (FOTO)

Vremenske razmere so nepredvidljive povsod po Evropi. Medtem, ko se v Grčiji in Turčiji soočajo z divjimi požari, drugod divjajo neurja in klesti toča. V Italiji je padala celo 19-centimetrska toča, največja v Evropi. Ohromila je promet, ne samo cestni in železniški, temveč tudi letalski.

Na družbenih omrežjih smo zasledili zapis, kakšne težave je imelo letalo na poti iz Milana proti New Yorku. Takoj po vzletu so naleteli na močno nevihto s točo. Posadka je razglasila izredne razmere, na 23.000 feet (7000 metrov) so prekinili vzpenjanje ter letalo preusmerili na letališče v Rim, na katerem so brez dodatnih incidentov pristali slabo uro po vzletu iz Milana.

Na srečo vseh se je vse dobro končalo, potniki pa si bodo zagotovo zapomnili izkušnjo za vse življenje.