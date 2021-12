Starši, pozor, na ta simptom omikrona morate biti pozorni

Omikron kaže zobe in se z veliko hitrostjo širi po Evropi in tudi pri nas, kjer so do četrtka potrdili že 333 primerov. Angleški strokovnjaki pa opažajo, da omikron pri najmlajših povzroča neobičajen simptom, na katerega bi morali biti pazljivi vsi starši. Poleg izcedka iz nosu, vnetega grla in glavobola, kar 15 odstotkov otrok razvije še en simptom, pojavi se jim nenavaden izpuščaj.

Angleški Mirror poroča, da ima kar 15 odstotkov vseh otrok, ki so bili pozitivni na okužbo z najnovejšo različico koronavirusa izpuščaj. »Utrujenost, glavobol, izguba apetita so simptomi omikrona, pa tudi izpuščaj,« je dejal zdravnik David Lloyd za Sky News in potrdil, da peučujejo ta simptom. Poleg omenjenih se pri otrocih pojavi tudi visoka temperatura, dražeč kašelj, izguba ali sprememba vonja in okusa. Angleški zdravniki svetujejo staršem še, naj otrokom ne dajejo zdravil in naj jih raje takoj testirajo.

Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da omikron povzroča blažje simptome in da je bolj podoben prehladu, a ob slabi precepljenosti vseeno vzbuja veliko skrbi.