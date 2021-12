Slabe novice: tako zelo se je pri nas že razširil omikron

V Sloveniji so doslej potrdili 333 primerov okužbe z novo koronavirusno različico omikron, so sporočili iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Gre za skupne podatke potrjenih primerov NLZOH in Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo (IMI). NLZOH in IMI doslej skupaj odkrila tudi 1170 sumov na različico omikron.

Z namenom odkrivanja različice omikron NLZOH pregleda od 70 do 100 odstotkov pozitivnih vzorcev PCR-testov. Na ta način so s t. i. presejalnim testiranjem doslej odkrili 689 sumov na različico omikron, IMI pa 481, skupaj torej 1170. Te primere nato uvrstijo še v genomsko sekvenciranje. S to metodo so doslej pri nas potrdili 333 primerov različice omikron.

Od tega je NLZOH od četrtka popoldne potrdil še 85 primerov različice omikron. Največ primerov so doslej sicer potrdili na Gorenjskem. Povprečna starost oseb, pri katerih je bila s presejalnim PCR-testom potrjena različica omikron, je 32,4 leta.