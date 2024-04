Stanovalci v boj proti žaru

Ulica Weidengasse deluje kot ena izmed mnogih ulic v Kölnu, pa vendarle je posebna. V njej so namreč nanizane številne prodajalne s hitro prehrano, največ je tistih, ki prodajajo tudi pri nas priljubljeni kebab in druge jedi z žara na oglje. Žari so vedno razgreti, zrak je poln dima in vonjav, a kebab je daleč od želenega. Krajane pestijo neprijetne vonjave, najbolj jih skrbi dim ob kurjenju oglja.

Dim se vije nad strehami in praska po grlu, pravi stanovalka Melanie Berlinger. »Vedno imaš dražeč občutek v grlu in ta neprijetni vonj je naravnost moteč, včasih ni bilo tako. Kar je preveč, je preveč.« Pred enim letom so prebivalci dosegli, da so morali prodajalci po odločitvi lokalnih oblasti na dimnike namestili zračne filtre, a pravega učinka ni.

Vedno imaš občutek draženja v grlu in ta neprijetni vonj je naravnost moteč, trdijo stanovalci.

Mesto je nato od lastnikov restavracij zahtevalo prepoved kurjenja žara na oglje, vendar so se gostinci na tako odločitev mestnih veljakov odzvali s tožbo proti mestu. Kot poudarjajo, je zanje peka kebaba na žaru kulturna dediščina. Združenje državljanov Eigelstein že sedem let deluje kot mediator in poskuša posredovati med domačini in lastniki restavracij, a brez uspeha. Tako se bo zdaj združenje postavilo na stran stanovalcev.

In kaj pravijo odgovorni v mestni hiši? »Mesto Köln je sprejelo pravne korake s ciljem ugasniti žare na oglje,« je na vprašanje novinarja nemškega RTL odgovoril predstavnik mestnih oblasti.