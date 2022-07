Šrilanški predsednik vendarle pobegnil in odstopil prek elektronske pošte

Po več neuspelih poskusih je Gotabaya Rajapaksa skupaj z ženo vendarle zapustil državo: zatekla sta se na Maldive, pobeg pa so mu omogočile šrilanške letalske sile ob odobritvi tamkajšnjega obrambnega ministrstva. Zakonca sta pristala v glavnem mestu Malé, potem pa izginila na neznano lokacijo, ki pa ne bo na Maldivih, ampak bosta čim prej pobegnila v tretjo državo.

Zakonca ne bosta ostala na Maldivih.

Kot smo že poročali, se Šrilanka že mesece spopada s hudim pomanjkanjem hrane, goriva in zdravil ter velikim dolgom države, dodaten udarec pa ji je prizadejal covid-19, ki je povzročil veliko luknjo v turistični blagajni. Gnev prebivalstva je pred časom prerasel v srdite protivladne proteste, v katerih je bilo poškodovanih več kot sto ljudi, tuji mediji pa poročajo o najhujši gospodarski krizi v otoški državi od osamosvojitve od britanskega imperija leta 1948.

Šrilanški predsednik Gotabaya Rajapaksa je svojo odstopno izjavo iz Singapurja, kamor se je zatekel po hudih izgredih v njegovi domovini, danes poslal prek elektronske pošte, so sporočili iz urada predsednika parlamenta v Kolombu. Na Šrilanki še preverjajo avtentičnost in legalnost takšnega odstopa.

Do nadaljnjega so razglasili izredne razmere, v prestolnici Kolombo pa uvedli policijsko uro, da bi zajezili proteste, ki so zdaj zajeli še urad predsednika vlade. Spomnimo, konec minulega tedna je razjarjeno ljudstvo vdrlo v predsedniško palačo, več sto jih tako še vedno zaseda rezidenco 73-letnega Rajapakse in do dosega pomembnih sprememb ne namerava zapustiti razkošja, v katerem se je razvajal pobegli predsednik; protestniki po večini obsojajo njegov odstop in beg, saj bi po njihovem moral ostati v domovini, kazensko odgovarjati za nastalo krizo ter jim vrniti nakradeni denar in omogočiti normalno življenje.

Vztrajajo v razkošju nekdanjega predsednika.

Rajapaksa je o odstopu, s katerim je končal dvajsetletno politično dinastijo svoje družine, sicer že obvestil predsednika šrilanškega parlamenta, a njegovega uradnega pisma menda še niso prejeli; za namestnika je imenoval prav tako osovraženega predsednika vlade Ranila Wickremesingheja, ob čemer državljani grozijo s splošno stavko in nadaljevanjem protestov. Wickremesinghe je sicer pripravljen popustiti, če bi oblikovali vlado narodne enotnosti, a še vedno razmišlja o kandidaturi na predsedniških volitvah. Država je sicer za finančno pomoč zaprosila Mednarodni denarni sklad.