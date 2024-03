ISIS Putinu obljublja maščevanje za mučenje zapornikov

Vladimirju Putinu naj bi ISIS izdal smrtonosno opozorilo, po objavi videoposnetkov ruskih vojakov, ki mučijo osumljence, aretirane po strelskem napadu na koncertno dvorano v Moskvi.

Doslej je potrjeno, da je umrlo več kot 130 ljudi, čez 180 pa je bilo ranjenih v strelskem napadu v koncertni dvorani na obrobju ruske prestolnice, nato pa so napadalci stavbo še zažgali. Terorističnih dejanj so obtoženi štirje moški - Mirzojev, Rachabalizoda, Fayzov in Fariduni – vsi pa so bili ob prihodu na sodišče očitno pretepeni in poškodovani.

Ruski mediji poročajo, da so vsi štirje državljani Tadžikistana - države, ki na jugu meji na Rusijo. Grožnja se je pojavila po tem, ko so se na spletu pojavili posnetki, na katerih se eden od osumljencev od strahu stiska na tleh, medtem ko ga ruski vojaki večkrat udarijo. V drugem trenutku je slišati moškega, kako kriči od bolečine ob udarcu s puško.

ISIS prevzel odgovornost za strelski napad

Pripadniki ISIS-a, ki so prevzeli odgovornost za napade, zdaj grozijo, da se bodo Putinu in njegovim rojakom »zelo kmalu« maščevali. Na plakatu z domnevnim opozorilom je zapisano: »Vključno s Putinom: Nevarnost za vse divje Ruse! Nehajte mučiti ujetnike Islamske države! Pazite! Ne mislite, da nimamo možnosti, da bi se vam maščevali za naše ujete brate.«

Stanje koncertne dvorane po napadu islamskih skrajnežev. FOTO: Obtained By Reuters Reuters

»V petkovem napadu smo vam dokazali, da vas lahko mudžahidi Islamske države, če bo Bog dal, kaznujejo za vse grozote. Mučenje ujetih mudžahedinov v vašem imenu in objava njihovih videoposnetkov poveča vašo krvoločnost za tisoče njihovih bratov. Tokrat vas udarimo tako močno po glavi, da se vas bodo prihodnje generacije, če Bog da, spomnile in bodo pretekle bolečine in rane pozabljene. Da! Zelo težki, smrtonosni, krvavi, zbadajoči, pekoči in uničujoči udarci. Počakajte! Pričakujte masaker, če bo Bog dal. Zelo kmalu, če bo Bog dal,« so zapisali v dramatičnem grozilnem sporočilu.

Fotografije tadžikistanskega terorista, ki leži na tleh telovadnice s hlačami okrog gležnjev in z žicami, pritrjenimi na dimljah, so se v zadnjih 48 urah razširile na spletu. Vidne so žice iz vojaškega terenskega pripomočka TA-57, ki naj bi človeka stresel z do 80 volti, osumljenec pa stiska zobe in se peni iz ust.