Iz Ukrajine se je oglasil najsmrtonosnejši ostrostrelec na svetu: opisuje grozljive prizore z bojišča

Z ukrajinskega bojišča se je oglasil kanadski ostrostrelec Wali, za katerega so Rusi trdili, da so ga ubili. »Okrevam po prehladu in čez nekaj dni se vračam na fronto. Ta vojna je kot igranje šaha, a ne veš, kdo so drugi pioni. Nekaj sicer veš, a ni dovolj. Dobro sem nahranjen in spočit. Bil sem zadnji, ki je izvedel, da sem mrtev,« je za Global News povedal ostrostrelec. Opisal je tudi boj z ruskimi vojaki. »Bili so le 50 metrov od nas, imel sem srečo. Z granato iz tanka so zadeli sosednjo sobo v hiši, kjer sem bival. Enega mojih kolegov so ustrelili med patruljiranjem, a smo ga evakuirali in je preživel,« je razkril.

V Torontu je pustil ženo in družino. V zadnjih dneh mu je uspelo vzpostaviti stik z njo. »Razumejo, kje sem. Ni vse uničeno, še vedno se najde internet, toda večina bojnih območij nima elektrike in vode, vlada prava zmešnjava,« je povedal. Dejal je tudi, da je videl vznemirjujoče prizore, kot so mrtvi psi, ki so jih Rusi ustrelili, ker so lajali nanje, pa tudi gospo in njene mačke, ki niso imele česa jesti. »Ruski napadi še zdaleč niso sofisticirani, celoten poskus invazije je amaterski. Nimajo zmogljivosti Natovih sil, siromašnost države se kaže v njihovem orožju,« je pogumno zatrdil.

Kanadski ostrostrelec prihaja iz elitnega 22. kraljevega kanadskega polka. Leta 2017 se je pohvalil, da je v Iraku v boju proti Isisu z razdalje 3,5 kilometra izstrelil najdaljši dokumentiran ostrostrelski zadetek na svetu, nato pa zgodbo zanikal in povedal, da je bil to eden od njegovih kolegov, sam pa je temu prisostvoval.