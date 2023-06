Sredi oceana je kar 16 dni čakal na rešitev

Ameriški pustolovec Aaron Carotta še dolgo ne bo pozabil morske avanture, ki jo je doživel med veslanjem po Južnem Pacifiku. Med poskusom, da bi obplul svet s čolnom na vesla, je v oceanu med Južno Ameriko in Avstralijo 31. maja zašel v težave. Sprožil je še klic na pomoč, potem pa zaradi okvare niti signala ni več oddajal, da bi ga lahko reševalci na podlagi tega locirali.

4 leta bi veslal po svetovnih morjih.

V iskalno akcijo se je vključilo pet trgovskih in štiri izletniške ladje, a uspeha ni bilo. Dvanajstega junija so iskanje prekinili, le tri dni zatem pa so s Carottovimi nasmehi (v angleščini Smiles), kot je poimenoval svoj čoln, znova lahko vzpostavili zvezo. Takrat ga je zagledal tudi ameriški pilot, ki je območje preletaval v neki drugi iskalni akciji. Carotta je bil takrat 950 kilometrov od najbližjega kopnega, Markeških otokov, ki so del francoskega čezmorskega teritorija Francoska Polinezija v Tihem oceanu.

Ameriška in francoska obalna straža sta tankerju Baker Spirit, ki je plul proti Havajem, sporočili, naj reši ameriškega pustolovca. Ta je moral nato v morju čakati še 18 ur, saj je bil tanker od njega oddaljen 390 kilometrov. Carotta je sicer načrtoval, da bo na morju vse do septembra 2025 oziroma štiri leta. Na pot se je odpravil septembra 2021.