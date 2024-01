Srbski predsednik štiri evroposlance, tudi našega, označil za sovražnike Srbije

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v sredo v odzivu na očitke Evropskega parlamenta o nepravilnostih na lanskih volitvah v Srbiji štiri evropske poslance, tudi Slovenca Klemna Grošlja, označil za sovražnike Srbije. Grošelj je danes poudaril, da zavzemanje za svobodne in poštene volitve ni izraz sovraštva ampak podpore demokratični Srbiji.

Kot poroča srbski portal N1, je Vučić ob ogledu gradbenih del večnamenskega centra Ložionica v Beogradu odgovarjal tudi na novinarska vprašanja, povezana s poročili opazovalcev Sveta Evrope in Evropskega parlamenta na predčasnih parlamentarnih in lokalnih volitvah v Srbiji konec lanskega leta.

»V Svetu Evrope je bilo več ljudi, ki so pozitivno ocenili srbske volitve, kot obratno. V Evropskem parlamentu je bilo to razmerje podobno. Ampak vi raje citirate Violo von Cramon, Klemna Grošlja, Andreasa Schiederja in Stefana Shennaha, ki so najhujši sovražniki Srbije," je poudaril Vučić. Ali je med njimi kakšen, ki ne bi vztrajal, da moramo priznati Kosovo? Ni ga. Ali je med njimi kdo, ki ne bi vztrajal, da moramo takoj uvesti sankcije proti Rusiji? Ni ga. Vedno so bili proti Srbiji in vedno so podpisali vse, kar je bilo proti Srbiji. Torej, oni so proti Srbiji,« je na novinarsko vprašanje še odgovoril srbski predsednik.

Kot zelo problematično označil vseprisotnost Vučića v medijih

Grošelj (Renew/Svoboda), ki je vodil opazovalno misijo Evropskega parlamenta, je danes v odzivu na družbenem omrežju X zapisal, da zavzemanje za temelj vsake demokratične družbe, kar so svobodne in poštene volitve, ni izraz sovraštva, ampak izraz podpore demokratični Srbiji, kot enakopravni in suvereni članici družine evropskih demokratičnih držav. Dodal je, da kot nekdo, ki je bil izvoljen, ne more sprejeti kršitev temeljnih demokratičnih vrednot in načel, na katerih temelji naša in evropska demokracija.

»Zavzemanje za svobodne medije, demokratičen in pošten volilni proces ter podpiranje civilne družbe in posameznikov v zaščiti njihove volilne volje žal ni nezaželeno samo v Srbiji, ampak postaja po zaslugi skrajne desnice standard tudi v EU,« je še poudaril Grošelj.

Grošelj je po volitvah, na katerih je zmagala vladajoča Srbska napredna stranka (SNS), kot zelo problematično označil vseprisotnost Vučića v medijih. Kot sporno je tako kot drugi tuji opazovalci izpostavil vlogo srbskega predsednika, ki je bil kljub temu, da ni več predsednik SNS in da to niso bile predsedniške volitve, glavni obraz kampanje svoje stranke, zaradi česar je SNS imela prednost. Na vseprisotnost in pristransko obravnavanje Vučića v medijih so opozorili tudi drugi tuji opazovalci.