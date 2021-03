Sporočili ugotovitve glede povezave smrti in cepiva AstraZenece

Cepivo AstraZenece glede na preliminarno preiskavo Evropske agencije za zdravila (Ema) ni povzročilo smrti medicinske sestre v Avstriji, o kateri so poročali pred dnevi. »Trenutno ni znakov, da bi cepljenje povzročilo ta zdravstvena stanja, ki niso med stranskimi učinki,« so zapisali v sporočilu za javnost, objavljenem na spletni strani Eme. Gre za strjevanje krvi, zaradi katerega je 10 dni po cepljenju umrla 49-letna medicinska sestra v Avstriji, in pljučno embolijo, zaradi katere so morali po cepljenju v bolnišnico sprejeti še 35-letnico.Pristojni avstrijski organ je zaradi teh dveh primerov v petek začasno ustavil cepljenje z okoli 6000 odmerki cepiva AstraZeneca iz sporne serije, uporabljene v Zwettlu, kjer sta bili cepljeni obe ženski.Serijo ABV5300, v kateri je bilo približno milijon odmerkov cepiva, je prejelo 17 držav članic EU, Slovenije ni bilo med njimi. Nekatere so se tako kot Avstrija preventivno odločile, da prekinejo cepljenje s cepivom iz te serije. Do torka so sicer prejeli še dve poročili o težavah po cepljenju s to serijo, podobnih tistim, ki sta jih imeli ženski v Avstriji.Emin odbor za varnost preiskuje kakovost cepiva v seriji, čeprav je po njegovem mnenju napaka v kakovosti na tej stopnji malo verjetna.