Medicinska sestra (49) umrla, ustavili cepljenje s cepivom AstraZenece

Bodo ustavili cepljenje tudi v Sloveniji?

Vodja posvetovalne skupine za covid 19 na ministrstvu za zdravje Mateja Logar je TV Slovenija povedala, da ni razlogov, da bi pri nas ustavili cepljenje s cepivom AstraZenece. »Gre za previdnostni ukrep. Vedno je treba potrditi, da gre za vzročno povezavo, tega še ni. Je pa treba cepljenje s takšno serijo cepiv prenehati, dokler se ne oceni, ali gre za težave s cepivom ali za splet nesrečnih okoliščin.«



Kmalu po cepljenju s cepivom AstraZenece proti covidu 19 je umrla 49-letna medicinska sestra, zaposlena v bolnišnici v kraju Zwettl v Spodnji Avstriji, poročajo tamkajšnji mediji. Njeno zdravstveno stanje se je po prejemu cepiva poslabšalo, prejšnji konec tedna so jo morali premestiti na intenzivno nego v kliniki AKH na Dunaju, kjer je prejšnjo nedeljo zvečer umrla.​»Pacientka je umrla dan po sprejetju zaradi hude motnje strjevanja krvi,« je sporočila predstavnica klinike. Mediji v Avstriji poročajo, da poteka obdukcija, da bi izključili morebitno povezavo med cepljenjem in vzrokom smrti. »Trenutno ni nobenih dokazov o povezavi med cepljenjem in vzrokom smrti, a zaradi morebitne povezave AKH dela vse, da bi podrobno razjasnili vzrok smrti,« je povedala predstavnica klinike.Časopis Österreich poroča, da je še ena medicinska sestra (35) iz iste bolnišnice kot nesrečna 49-letnica po cepljenju potrebovala pomoč oziroma je morala v bolnišnico zaradi pljučne embolije. Predsednik pokrajinske Svobodnjaške stranke (FPÖ)je zahteval, da se takoj prekine cepljenje s cepivom AstraZenece, dokler ne bo znan rezultat obdukcije pokojne medicinske sestre, kar so avstrijske oblasti tudi storile, in to le nekaj dni zatem, ko so odobrile cepljenje s tem cepivom tudi za starejše od 65 let.